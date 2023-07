Dax startet leicht schwächer - HelloFresh auf Tauchstation

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Handelsstart am Donnerstag kaum vom Fleck gekommen. Der deutsche Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 16.070 Zähler.

Beim Dax herrsche derzeit Bewegungsarmut, sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Die Berichtssaison könnte jetzt darüber entscheiden, ob der Dax seine aktuelle Spanne nach oben oder unten verlässt." Im Fokus stand am Donnerstag der Softwarekonzern SAP, der am frühen Abend seine Geschäftszahlen vorstellen wird. SAP-Aktien starteten gut ein Prozent schwächer in den Handel und gehörten damit zu den schwächsten Dax-Werten.

Deutlich nach unten ging es für HelloFresh, die sich trotz eines Betriebsgewinns über Markterwartungen im MDax um mehr als fünf Prozent verbilligten. Der Kochbox-Versender sieht das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr nun voraussichtlich bei zwei bis acht statt zwei bis zehn Prozent.

