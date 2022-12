Dax startet mit Plus in den letzten Handelstag vor Weihnachten

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Einbruch am Vortag hat sich der Dax zum Wochenausklang auf Erholungskurs begeben.

Der deutsche Leitindex eröffnete am Freitag 0,3 Prozent höher bei 13.954 Punkten. Überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten hatten deutsche Anleger in eine Zwickmühle zwischen Inflations- und Rezessionsangst gebracht. "Die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft ist zwar ein erneuter Dämpfer für all jene, die hohe Zinsen für längere Zeit fürchten, aber sie ist gut für all jene, die Angst vor einer Rezession haben", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets.

Am Freitagnachmittag könnten die Daten zu persönlichen Ausgaben in den USA neue Hinweise auf den Verlauf der Inflation geben. Laut Stanzl erwarten viele Anleger, dass die Zahlen den jüngsten Abwärtstrend in der Teuerung bestätigen.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)