Dax startet nach Rekordlauf schwächer in die Woche

Frankfurt (Reuters) - Nach der jüngsten Rally gibt der Dax zum Wochenauftakt leicht nach und sinkt zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 17.075 Punkte.

"Eine dann scheinbar doch hartnäckigere Inflation in den USA hat die Anleger an der Frankfurter Börse etwas verschreckt und nach neuen Rekordhochs im Deutschen Aktienindex zumindest mal einen Grund geliefert, kurzfristig Gewinne mitzunehmen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Zum Wochenschluss hatte der Dax den zweiten Tag in Folge eine neue Bestmarke aufgestellt und war zwischenzeitlich bis auf 17.198,45 Zähler gestiegen.

Bei den Einzelwerten gibt Bechtle zum Handelsstart um rund drei Prozent nach. Einem Händler zufolge hat die Bank Barclays die Bewertung des schwäbischen IT-Dienstleisters mit der Empfehlung "Underweight" aufgenommen. Die Titel der zuletzt ins Visier von Leerverkäufern geratene Deutsche Pfandbriefbank (pbb) verlieren um bis zu 1,5 Prozent.

