Dax startet schwächer in den Handel

Frankfurt (Reuters) - Nach seinen jüngsten Gewinnen ist der Dax am Freitag niedriger in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 16.867 Zähler. Eine Verschnaufpause vor dem Wochenende sollte nicht überraschen, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Auf Wochensicht kommt der Dax auf ein Plus von rund zwei Prozent. Das jüngste Allzeithoch von 17.003,28 Zählern, das Mitte Dezember markiert worden war, kam zuletzt wieder in Reichweite.

Zu den größten Verlierern gehörten die Aktien von Infineon mit einem Abschlag von zeitweise 2,3 Prozent. Mit Enttäuschung aufgenommene Ziele von Intel für das angelaufene Quartal trübten die Stimmung in der Chipbranche. Intel-Aktien waren im nachbörslichen US-Handel um rund zehn Prozent eingebrochen. Abwärts ging es auch für die Papiere der Deutschen Telekom, die nach den Zahlen der US-Mobilfunktochter T-Mobile zwei Prozent verloren. Das Nettoergebnis bei T-Mobile ging im vierten Quartal überraschend stark auf 1,67 Dollar je Aktie zurück.

Gefragt waren dagegen Sartorius. Die Aktien schossen im Dax um mehr als acht Prozent in die Höhe. Der Labor- und Pharmazulieferer will nach einem Geschäftseinbruch 2024 wieder zulegen.

