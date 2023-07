Dax startet vor US-Inflationsdaten fester

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Mittwoch mit einem Plus in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex legte um 0,3 Prozent auf 15.832 Zähler zu. Anleger warteten mit Spannung auf US-Inflationsdaten am Nachmittag. Im Schnitt rechnen Analysten für Juni mit einer Teuerungsrate von 3,1 Prozent nach 4,0 Prozent im Mai. Dies sei zwar erfreulich, dennoch wäre es verfrüht, den Sieg über die Inflation auszurufen und die Zinsspekulationen massiv zu reduzieren, warnten Experten der Helaba. Zuletzt hatte sich teilweise die Hoffnung breitgemacht, die Fed könnte ihren Zinsgipfel schon bald erreicht haben.

Die US-Notenbank hatte nach zehn Zinserhöhungen in Folge im Juni eine Pause eingelegt und die Leitzinsspanne bei 5,0 bis 5,25 Prozent belassen. Allerdings gingen beinahe alle Währungshüter der Notenbank davon aus, dass es im Jahresverlauf noch weitere Zinserhöhungen geben dürfte, wie aus dem jüngsten Protokoll der Sitzung hervorging. Das nächste Zinstreffen der Fed findet am 25. und 26. Juli statt.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Infineon mit einem Plus von 2,5 Prozent. Die Analysten von Jefferies haben die Titel auf "Hold" von "Underperform" gesetzt.

