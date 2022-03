Dax startet zum Hexensabbat etwas schwächer

Der Dax ist zum Wochenschluss mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten 0,1 Prozent auf 14.368 Punkte. Analysten rechneten im Tagesverlauf mit stark schwankenden Aktienkursen, da am Freitag Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien verfallen. Zum sogenannten...