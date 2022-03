DAX steigt: Spekulationen um US-Zinsanhebungen treiben Banken und Anleihe-Renditen

In der Hoffnung auf höhere Gewinne durch aggressivere US-Zinserhöhungen greifen Anleger bei Finanzwerten beherzt zu. Wegen der hohen Rohstoffpreise legten sie sich am Dienstag auch Aktien von Energiekonzernen und Bergwerksbetreibern ins Depot. Staatsanleihen warfen Investoren dagegen in hohem Bogen raus.