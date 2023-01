Dax steigt erneut - 15.000 Punkte rücken ins Visier

Frankfurt (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt geht es den dritten Tag in Folge nach oben.

Der Dax legte am Mittwochmorgen 0,7 Prozent auf 14.280 Punkte zu. Es sei ein gutes Zeichen, dass der Index gleich zu Jahresbeginn die Marke von 14.200 Punkten wieder überschreiten konnte, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Damit keimt die Hoffnung auf, dass nun auch die nächste, runde 15.000er Marke bald in Angriff genommen werden kann." Ein überraschend starker Rückgang der deutschen Inflation hatte den Risikoappetit an den Börsen zuletzt angeregt. Nun warten die Investoren auf Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs im Jahr 2023. Am Abend wird dazu das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Zudem stehen zuvor Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone und USA an.

Bei den Einzelwerten stachen Grenke mit einem Plus von 5,8 Prozent hervor. Die Firma hatte Zahlen für das Leasingneugeschäft in 2022 vorgelegt.

