Dax steigt erneut - Kurssprung bei Siemens

Frankfurt (Reuters) - Gestützt auf Kursgewinne bei Siemens hat der Dax am Donnerstag seine Rally fortgesetzt.

Der deutsche Leitindex zog am Vormittag um 0,4 Prozent auf 15.815 Punkte an und steuerte damit auf Wochensicht auf ein Plus von knapp vier Prozent zu. Die durch eine rückläufige Inflation in den USA geschürten Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank hatten die Börsen weltweit angetrieben. "Zwar ist das Tempo des Anstiegs nicht mehr ganz so rasant wie noch vor ein paar Tagen, doch es erscheint konstant", sagte Frank Sohlleder, Marktstratege beim Broker ActivTrades. "Die Hoffnung scheint in den Markt zurückgekehrt zu sein, dass sich die dunklen Rezessionswolken schon bald lichten könnten." Im Blick behalten die Investoren die aus den USA anstehenden Daten zur Industrieproduktion sowie die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe.

Anleger packten sich Siemens in die Depots, nachdem der Technologiekonzern im Schlussquartal den Umsatz stärker steigerte als erwartet. Die Aktien kletterten um 5,8 Prozent auf 147 Euro an die Dax-Spitze und lagen so hoch wie seit mehr als drei Monaten nicht mehr. Die Zahlen seien gut und der Ausblick solide, sagte ein Händler.

Einen rabenschwarzen Tag erlebten hingegen die Anleger von HelloFresh. Wegen eines schleppenden Geschäfts mit Fertiggerichten in den USA hat der Kochbox-Versender seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurückgeschraubt. Die Aktien stürzten um mehr als 21 Prozent auf ein Acht-Monats-Tief ab.

