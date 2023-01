Dax steuert 15.000er Marke an - US-Inflation im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf einen nachlassenden Preisdruck in den USA treibt die Anleger in den Aktienmarkt.

Der deutsche Leitindex Dax näherte sich am Donnerstag der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten und legte 0,3 Prozent auf 14.988 Zähler zu. "Die 15.000-Punkte-Marke zieht die Anlegerinnen und Anleger an wie ein Magnet", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass es nach der Rally zum Auftakt des Börsenjahres noch so viele Käufer gebe, sei eine riesengroße Überraschung. Es bestehe jetzt allerdings die Gefahr, dass der Aktienmarkt der Realität enteile. "Jetzt müssen einige positive Nachrichten folgen, um diesen so starken Anstieg in so kurzer Zeit zu rechtfertigen", sagte Altmann mit Blick auf die am Nachmittag erwarteten Inflationsdaten aus den USA.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von Morphosys einen Tag nach der Vorstellung frischer Studiendaten zu seinem Hoffnungsträger-Medikament Pelabresib um mehr als drei Prozent an. Auch die Aktien von Südzucker legten um mehr als drei Prozent zu nachdem das Unternehmen eine Gewinnsteigerung von 73,5 Prozent im dritten Quartal bekannt gegeben hatte.

