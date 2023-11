Dax steuert auf weitere Kursgewinne zu

Frankfurt (Reuters) - Der Dax dürfte zum Wochenschluss weiter zulegen.

So wird der Leitindex am Freitag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent stärker bei 15.786,61 Punkten geschlossen. Über Wasser hielten den deutschen Leitindex Kursgewinne bei Siemens nach starken Jahresergebnissen.

Am Freitag kommen Top-Banker und -Währungshüter aus der Euro-Zone auf dem jährlich stattfindenden European Banking Congress (EBC) in Frankfurt zusammen. Im Blickpunkt des Treffens dürfte die Frage stehen, wie lange das Umfeld hoher Zinsen angesichts der sich eintrübenden Konjunktur noch Bestand haben wird und wann mit ersten Zinssenkungen zu rechnen ist. Erwartet werden Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.786,61

Dax-Future

15.882,00

EuroStoxx50

4.302,45

EuroStoxx50-Future

4.326,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.945,47 -0,1 Prozent

Nasdaq

14.113,67 +0,1 Prozent

S&P 500

4.508,24 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

33.585,20 +0,5 Prozent

Shanghai

3.048,57 -0,1 Prozent

Hang Seng

17.446,81 -2,2 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)