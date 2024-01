Dax tastet sich nach Rücksetzer wieder nach oben

Frankfurt (Reuters) - Nach seinem jüngsten Kursrücksetzer hat sich der Dax am Donnerstag wieder ins Plus gekämpft. Der deutsche Leitindex legte 0,5 Prozent auf 16.617 Punkte zu, der EuroStoxx50 gewann 0,4 Prozent.

Experten rechnen allerdings nicht mit großen Sprüngen nach oben. Die Ungewissheit, wann endlich das Zinsrad zurückgedreht werde, habe die Börsen zuletzt in die Knie gezwungen, sagt Christian Henke vom Broker IG. Am Mittwoch war der Dax 1,4 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Auch das Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung brachte bezüglich des Zeitpunktes einer ersten Zinssenkung keine neue Erkenntnis. "Der Mitschnitt zeigt, dass die Fed bereit ist, die Wende nach unten einzuleiten," sagte Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets. "Aber eben nur, wenn die Inflation auch weiter fällt."

Die Fed hatte nach einer Phase teils kräftiger Zinserhöhungen zuletzt drei Mal in Folge pausiert. Auch Ende des Monats dürfte die US-Notenbank der Erwartung der Finanzmärkte zufolge den Leitzins noch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten. Für März wird an den Terminmärkten mit einer ersten Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt gerechnet. Die Währungshüter hatten in ihrem Zinsausblick für 2024 insgesamt drei Schritte nach unten avisiert - also eine Senkung des Zinsniveaus um 0,75 Prozentpunkte. Der Dollar-Index, der in den vergangenen Tagen Boden gut machen konnte, verlor 0,3 Prozent auf 102,17 Punkte. Dagegen legte der Euro in der Spitze um 0,5 Prozent auf 1,0972 Dollar zu.

INFLATIONS- UND US-ARBEITSMARKTDATEN IM FOKUS

Wie es in puncto Zinsen weitergeht, dürfte nun vor allem von den künftigen Inflations- und Konjunkturdaten abhängen. In Deutschland zeichnet sich bei der Teuerungsrate nach fünf Rückgängen in Folge durch einen Sondereffekt erstmals wieder ein Anstieg ab. Die Daten werden am Nachmittag veröffentlicht. Am Freitag folgen dann die Inflationszahlen für den Euro-Raum wie auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht.

Bei den Einzelwerten setzte sich Bayer mit einem Plus von fast zwei Prozent an die Dax-Spitze. Der Pharmakonzern und seine Biotechtochter BlueRock Therapeutics machen Fortschritte bei der Entwicklung einer neuartigen Gentherapie zur Behandlung von Parkinson. Federn lassen mussten nach einer Gewinnwarnung von JD Sports dagegen die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas. Sie verloren im Dax mehr als vier Prozent. Puma-Aktien gaben im MDax 3,3 Prozent nach. Der britische Sportmodehändler JD hat die Konsumflaute zu spüren bekommen und daher sein Gewinnziel eingedampft. Die Papiere fielen an der Londoner Börse um rund 23 Prozent.

CHEF-WECHSEL BRINGT EVOTEC INS WANKEN

Deutlich nach unten ging es auch für Evotec, die im MDax zeitweise 21,6 Prozent einbrachen. Das Biotechunternehmen hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler aus persönlichen Gründen von seinem Posten zurücktrete. Sein Vertrag wäre eigentlich bis März 2026 gelaufen. Der Abgang von Lanthaler sei überraschend und enttäuschend, hieß es in einem Kommentar des Brokerhauses TD Cowen.

Am Ölmarkt sorgten Versorgungsängste erneut für steigende Preise. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 79,41 Dollar je Fass, das US-Leichtöl WTI kostete mit 74 Dollar je Barrel zeitweise 1,8 Prozent mehr. Berichte über Proteste auf Libyens wichtigstem Ölfeld hatten die Preise für Rohöl bereits am Mittwoch um jeweils mehr als drei Prozent nach oben nach oben getrieben. Für Unruhe sorgte auch die Lage im Roten Meer, wo es seit Wochen zu Angriffen von Huthi-Rebellen auf Fracht-Schiffen kommt. Die mit dem Iran verbündeten Rebellen im Jemen haben sich mit der radikal-islamischen Hamas solidarisch erklärt.

