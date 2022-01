DAX taumelt - Erholungsversuch sofort abverkauft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Vor dem Wochenende hatte der DAX noch einmal einen Erholungsversuch gestartet und nach einem volatilen Handelstag immerhin im Bereich der wichtigen 200-Tage-Linie geschlossen. In den ersten Minuten am Montag geht es auch nach oben, doch in der Zwischenzeit haben die Bären wieder das Ruder übernommen.Nach einigermaßen guten Vorgaben aus Asien stieg der DAX zu Beginn des Handelstags von 15.500 auf 15.587 Punkte. Doch eine Stunde später ist von der positiven Stimmung nichts mehr übrig. Vor wenigen Minuten markierte der deutsche Leitindex ein neues Tagestief unterhalb von 15.400.Sollte der DAX nicht schnellstmöglich über 15.500 klettern, droht ihm ein neuerlicher Kursrutsch in den Bereich von 15.000, denn bei 15.500 liegt quasi die letzte signifikante Unterstützung. Die Zone zwischen 15.030 und 15.100 hat allerdings in den letzten Monaten – mit einer Ausnahme – immer gut unterstützt.Für Hoffnung sorgt ferner, dass der Markt stark überverkauft und eine technische Gegenbewegung längst überfällig ist. Möglicherweise liefert die US-Notenbank am Mittwoch den nötigen Impuls für ein Comeback.