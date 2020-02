DAX-TECHNIK: Indexradar sieht Rückschlagsrisiko bis 12900 Punkte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Überreibung nach oben könnte der Dax (DAX 30) laut den Experten von Indexradar nun ins andere Extrem ausschlagen. Schwer belastet durch das näher rückende Coronavirus sackte der deutsche Leitindex am Montagmorgen um 3,4 Prozent auf 13 118 Punkte ab. "Eine stärkere, stabilisierende Nachfrage war in den Vormonaten erst um 12 950/12 900 Punkte messbar", erklärte der Marktbeobachter Andreas Büchler. In der größeren Zeitebene rücke sogar die 200-Tage-Linie um 12 600 Punkte in den Fokus./ag/mis