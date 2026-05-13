|Heiße Rally
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13.05.2026 16:27:00
DAX-Topwert Infineon: Wie die Aktie 2026 zum Überflieger wird
Sogar vor Siemens Energy: Infineon ist DAX-Spitzenreiter
Ihren Kursgewinn seit Jahresanfang bauten sie so auf zwei Drittel aus - und sind im DAX damit der mit Abstand stärkste Wert 2026 vor Siemens Energy mit einem Plus von rund 47 Prozent. Siemens Energy profitiert über den hohen Bedarf an Rechenzentren ebenfalls vom Thema Künstliche Intelligenz.
Trotz heißer Rally: Analysten bleiben bullish
Mehrere Analysten hatten in diesem Monat ihre Kursziele für Infineon bereits angehoben. Alexander Duval von Goldman Sachs etwa sieht mit aktuell 75 Euro immer noch Luft nach oben. In seiner jüngsten Einschätzung zu Infineon hatte er auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung bei KI-Datenzentren verwiesen und zugleich die Erholung im Geschäft mit der Autobranche erwähnt.
/ajx/gl/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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