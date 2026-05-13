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Heiße Rally 13.05.2026 16:27:00

DAX-Topwert Infineon: Wie die Aktie 2026 zum Überflieger wird

DAX-Topwert Infineon: Wie die Aktie 2026 zum Überflieger wird

Der ungebrochene Boom im Halbleitersektor in erster Linie wegen der hohen Nachfrage nach KI treibt im DAX die Papiere des Chipherstellers Infineon weiter an.

Auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000 verteuerten sich die Papiere am Mittwoch zuletzt um 8,2 Prozent auf 62,91 Euro und gehören damit zu den stärksten Werten im DAX. Zuvor hatten die Aktien im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch bei 62,75 Euro markiert.

Sogar vor Siemens Energy: Infineon ist DAX-Spitzenreiter

Ihren Kursgewinn seit Jahresanfang bauten sie so auf zwei Drittel aus - und sind im DAX damit der mit Abstand stärkste Wert 2026 vor Siemens Energy mit einem Plus von rund 47 Prozent. Siemens Energy profitiert über den hohen Bedarf an Rechenzentren ebenfalls vom Thema Künstliche Intelligenz.

Trotz heißer Rally: Analysten bleiben bullish

Mehrere Analysten hatten in diesem Monat ihre Kursziele für Infineon bereits angehoben. Alexander Duval von Goldman Sachs etwa sieht mit aktuell 75 Euro immer noch Luft nach oben. In seiner jüngsten Einschätzung zu Infineon hatte er auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung bei KI-Datenzentren verwiesen und zugleich die Erholung im Geschäft mit der Autobranche erwähnt.

/ajx/gl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Infineon-Aktie im Aufwind: Analyst wird optimistischer und hebt Kursziel deutlich an

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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