Dax tritt auf der Stelle - Zinsen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Das Rätselraten um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed stimmt die Dax-Anleger zum Wochenauftakt vorsichtig.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag kaum verändert bei 16.924 Punkten.

Die Anleger seien weiterhin am Abwägen zwischen der Hoffnung auf bald fallende Zinsen und den starken US-Jobdaten vom Freitag, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Währungshüter versuchen, mit erhöhten Zinssätzen die Inflation zu bekämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. "Am Freitag haben die Börsianer vor allem das Positive gesehen und die US-Indizes auf neue Allzeithochs getrieben. Welche Seite bei der neuen Kursbildung in den kommenden Wochen mehr Gewicht erhalten wird, ist noch nicht endgültig raus."

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten standen Delivery Hero. Die Aktien des Essenslieferdienstes sprangen nach starken Zahlen um knapp acht Prozent in die Höhe. Die Papiere des Konkurrenten HelloFresh gewannen in ihrem Kielwasser 3,6 Prozent. Delivery Hero schloss 2023 dank eines soliden Wachstums und Sparmaßnahmen zum ersten Mal ein Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinn ab. Auch für das laufende Jahr stellte das Unternehmen eine Fortsetzung dieses Trends in Aussicht.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)