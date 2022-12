Dax tritt vor dem Jahresende auf der Stelle

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es wenige Tage vor dem Jahreswechsel ruhig angehen.

Der Leitindex Dax notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,1 Prozent höher bei 14.012 Punkten. Im Blick haben Investoren weiter die Lockerungen der Corona-Restriktionen in China. "Die Anleger sind von der Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft begeistert", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Allerdings gibt es zahlreiche Berichte, die darauf hindeuten, dass die Zahl der Covid-Fälle in China zunimmt, was eine echte Bedrohung für die Lieferkette darstellt."

