08.07.2026 11:56:39

DAX Tumbles Nearly 2.5% As Oil Prices, Bond Yields Rise On Middle East Tensions

(RTTNews) - German stocks plunged sharply on Wednesday as escalating tensions in the Middle East pushed up oil prices and triggered inflation and rate concerns, prompting investors to exit counters.

Bond yields moved higher as well. The yield on Germany's 10-year Government bond rose 3.077% this morning.

Oil prices rose more than 6% after U.S. President Donald Trump declared at the NATO Summit that the Iran ceasefire "is over," raising fears of a larger conflict with Iran and Strait of Hormuz disruptions.

Brent crude futures shot up to nearly $79 a barrel, while WTI crude futures climbed up 6.5% to about $75 a barrel.

Meanwhile, Tehran launched strikes on Bahrain and Kuwait, fueling concerns of a wider conflict in the Middle East region.

Germany's benchmark index DAX, which tumbled to 24,826.78, was down 622.62 points or 2.44% at 24,866.64 a little while ago.

Deutsche Bank tumbled 5.7% and Vonovia dropped 5.3%. Zalando, Heidelberg Materials, Adidas, SAP, Hochtief, Continental, MTU Aero Engines, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Infineon Technologies and Rheinmetall declined 3%-4.5%.

Siemens, Gea Group, Qiagen, Symrise, Fresenius, Deutsche Post, Allianz, Daimler Truck Holding and Bayer lost 2%-2.7%.

Brenntag and E.ON moved up 1.7% and 1.3%, respectively. BASF climbed 0.85%, while RWE edged up marginally.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen