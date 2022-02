DAX und Co. steigen: Entspannungssignale in Ukraine-Krise geben Börsen Auftrieb

In der Hoffnung auf eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise kehren Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. "Obwohl es auf diplomatischer Ebene noch viel zu tun gibt, sind die laufenden Gespräche aus Sicht der meisten Investoren auf einem guten Weg", sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Dax und EuroStoxx50 stiegen am...