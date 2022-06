Dax und Euro steigen vor Fed-Entscheid und EZB-Sondersitzung

Frankfurt (Reuters) - Vor dem US-Zinsentscheid schwenkt der deutsche Aktienmarkt auf einen Erholungskurs ein. Der Dax legte am Mittwochfrüh ein Prozent auf 13.445 Punkte zu.

Weil die US-Inflation im Mai überraschend noch einmal stieg, rechnen Investoren inzwischen mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Abend (MESZ) um 0,75 statt der signalisierten 0,5 Prozentpunkte. "Die US-Wirtschaft brummt, ganz im Gegensatz zur Euro-Zone", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Daher wird die US-Notenbank vielmehr versucht sein, die Wirtschaft abzukühlen, um sich danach nicht vorwerfen lassen zu müssen, zu wenig getan zu haben."

Für Nervosität an den Anleihemärkten sorgte eine Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter halten an diesem Mittwoch eine außerordentliche Ratssitzung ab, um die Folgen der jüngsten Verkaufswelle am Anleihenmarkt zu erörtern. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Papiere fiel um fast 18 Basispunkte auf 4,03 Prozent. Der Euro stieg um 0,5 Prozent auf 1,0461 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt stachen die Titel von Gerresheimer mit einem Plus von 11,7 Prozent auf 71,50 Euro hervor. Händler verweisen auf wiederbelebte Übernahmefantasien, nachdem die Agentur Bloomberg von einer von dem Verpackungshersteller jüngst abgelehnten Offerte des Finanzinvestors Bain berichtet habe. Gerresheimer lehnte eine Stellungnahme ab.