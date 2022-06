DAX verteidigt die 13.000er-Marke - was sagt die Charttechnik?

Am großen Verfallstag an den Terminbörsen (Hexensabbat) hält sich der DAX wacker. Gegenüber dem schwachen Fronleichnam-Handel kann der Leitindex gut ein Prozent zulegen. Doch viel mehr als einen Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend sehen Experten vorerst noch nicht. Was die Charttechnik über die DAX-Zukunft verrät.