Dax vor Fed-Entscheid zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Tag der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex kaum verändert bei 15.128,27 Punkten aus dem Handel gegangen.

Alle Augen richten sich auf die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Experten erwarten, dass der Leitzins angesichts der abebbenden Inflation nur noch um einen viertel Prozentpunkt angehoben wird – auf eine neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit dürfte der Zinsgipfel bald in Sichtweite kommen, den die Währungshüter jenseits der Fünf-Prozent-Marke verorten. Am Finanzmarkt werden vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell über das weitere geldpolitische Vorgehen der Währungshüter mit Spannung erwartet. Am Donnerstag steht der erste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr an.

In Europa haben die Anleger zudem die Verbraucherpreise in der Euro-Zone für Januar sowie den Arbeitsmarktbericht für Dezember im Blick. Experten rechnen mit einer Teuerungsrate von 9,0 Prozent, nachdem die Verbraucherpreise im Dezember binnen Jahresfrist um 9,2 Prozent kletterten.

Bei den Unternehmen geht die Bilanzsaison weiter. Zu den Firmen, die Geschäftszahlen vorlegen, gehören der Mobilfunker Vodafone, der Pharmakonzern GSK und die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile. Zudem gewährt der US-Konzern Meta Einblick in seine Bücher, die Quartalszahlen der Facebook-Mutter werden erst nach US-Börsenschluss erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.128,27

Dax-Future

15.195,00

EuroStoxx50

4.163,45

EuroStoxx50-Future

4.177,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.086,04 +1,1 Prozent

Nasdaq

11.584,55 +1,7 Prozent

S&P 500

4.076,60 +1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.348,59 +0,1 Prozent

Shanghai

3.269,02 +0,4 Prozent

Hang Seng

21.986,37 +0,7 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)