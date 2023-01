Dax vor Ifo im Niemandsland - Panzerbauer Rheinmetall gefragt

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer Konjunkturdaten und Bilanzen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch die Füße stillgehalten.

Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten wenig verändert bei 15.100 Punkten. "Bislang fallen die Unternehmenszahlen nicht allzu schlecht aus, reißen die Anleger aber auch nicht vor Freude vom Hocker", sagte Marktstratege Christian Henke vom Handelshaus IG. Unter anderem stehen am Abend Zahlen des weltgrößten Elektroautobauers Tesla an.

Anleger warteten mit Engagements auch mit Blick auf den Ifo-Geschäftsklimaindex ab. Analysten sehen das Stimmungsbarometer für die deutschen Chef-Etagen bei 90,2 Punkten im Januar nach 88,6 Zählern im Vormonat - es wäre der vierte Anstieg in Folge.

Aktien von Rheinmetall zogen um rund drei Prozent an. Medienberichten zufolge wird Deutschland den von dem Rüstungskonzern hergestellten Kampfpanzer Leopard an die Ukraine liefern. "Der direkte finanzielle Einfluss wäre zwar begrenzt, es würde bei den Aktien aber für eine sehr positive Stimmung sorgen", sagte ein Händler.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)