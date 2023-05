Dax vor Konjunkturdaten zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er 0,5 Prozent auf 15.913,82 Punkte zugelegt.

Die EU-Kommission legt am Montag ihre Frühjahrsprognose vor. Im Winter hatte sie der europäischen Wirtschaft ein Plus beim BIP von 0,9 Prozent für das laufende Jahr vorhergesagt. Zudem stehen Daten zur Industrieproduktion in der Euro-Zone sowie der Empire-State-Konjunkturindex aus den USA an.

Bei den Einzelwerten kämpft der Energietechnik-Konzern Siemens Energy auch nach der Übernahme des Windturbinen-Herstellers Siemens Gamesa mit hohen Belastungen durch die spanische Tochter. Während der Verlust vor Sondereffekten von Siemens Gamesa im Quartal auf 374 Millionen Euro von zuvor 301 Millionen Euro stieg, konnten die anderen Konzern-Segmente ihr Ergebnis und die entsprechende Marge verbessern. Geschäftszahlen werden auch von der Porsche Automobil Holding SE erwartet. Zudem legen etliche Firmen aus der zweiten und dritten Reihe Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.913,82

Dax-Future

15.999,00

EuroStoxx50

4.317,88

EuroStoxx50-Future

4.321,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.300,62 +0,0 Prozent

Nasdaq

12.284,74 -0,4 Prozent

S&P 500

4.124,08 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

29.612,36 +0,8 Prozent

Shanghai

3.278,22 +0,2 Prozent

Hang Seng

19.847,05 +1,1 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)