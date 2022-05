Dax vor US-Inflationsdaten fester - Bayer-Aktie bricht ein

Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen und in Erwartung der US-Inflationsdaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter vorangewagt. Der Dax notierte kurz nach Handelsaufnahme 0,5 Prozent fester bei 13.608 Punkten. Experten rechnen in den USA für April mit einer Abschwächung der Teuerungsrate im Jahresvergleich auf 8,1...