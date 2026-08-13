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13.08.2026 16:05:00
Dax-Vorstände verdienen im Schnitt 42 Mal so viel wie ihre Beschäftigten
Ob Adidas, Volkswagen oder Fresenius: Die Riege der Dax-Vorstände hat einer Auswertung zufolge 2025 ein Vielfaches ihrer Mitarbeiter verdient. Noch extremer sind die Managervergütungen in den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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