Dax weitet Verluste aus - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat am Donnerstag seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart knapp ein Prozent tiefer bei 15.870 und ließ damit sein kürzlich erreichtes Rekordhoch weit hinter sich. Die Analysten sprachen von einer Korrektur. "Heiß gelaufene Aktienmärkte mit beinahe schon euphorischen, aber in jedem Falle sorglosen Anlegern brauchen in der Regel ein Ventil, um etwas Druck aus dem Kessel zu lassen", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Und das habe die Börse am Mittwoch in dem Entzug der Bestnote in Sachen Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch gefunden.

Im Fokus auf Unternehmensseite stand erneut eine Flut an Quartalsbilanzen, die uneinheitlich ausfielen. So verloren die Aktien der Lufthansa, des Halbleiter-Konzerns Infineon, des Autubauers BMW und des Sportartikelherstellers Adidas nach Vorlage von Zahlen teils deutlich. Die Titel des Kosmetikherstellers Beiersdorf, des Online-Modehändlers Zalando und des Pharmakonzerns Merck legten dagegen nach ihren Quartalsberichten deutlich zu.

