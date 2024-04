Dax zieht vor US-Inflationszahlen leicht an

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger nutzen den leichten Rücksetzer am Vortag vereinzelt zum Aktienkauf.

Der deutsche Leitindex legte in den ersten Handelsminuten am Mittwoch um bis zu 0,8 Prozent auf 18.214 Punkte zu. Mit Spannung warteten Börsianer auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen für März, von denen sie Hinweise auf den Zeitpunkt der Zinswende der US-Notenbank Fed erhoffen. Zuletzt hatten Investoren ihre Erwartungen an sinkende Zinsen angesichts der robusten US-Wirtschaft gedämpft. "Die Inflationsdaten heute müssen schon sehr gut ausfallen und die Erwartungen deutlich unterbieten, um eine klar positive Reaktion am Aktienmarkt auszulösen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets.

Bei den Einzelwerten gab Chipanlagenbauer Aixtron um bis 5,2 Prozent nach und war damit schwächster Wert im MDax. Hintergrund sei eine Herabstufung des Titels auf "Underperform" von zuvor "Outperform" durch BNP Exane, sagte ein Händler.

