Dax zur Eröffnung erneut höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten.

Die Übernahme von Einlagen und Krediten der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) durch die US-Bank First Citizens BancShares hatte zum Wochenstart die Nerven der Anleger beruhigt und den deutschen Leitindex um 1,1 Prozent auf 15.128 Punkte steigen lassen.

Am Nachmittag blicken die Anleger dann auf eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , bei der Eröffnungsfeier des BIS Innovation Hub Eurosystem Centre. Aus den USA werden derweil Zahlen zum Verbrauchervertrauen erwartet. Zudem hält der Bankenausschuss des US-Senats die erste Anhörung zur Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) ab.

Auf Unternehmensseite gewähren unter anderem das Biotechunternehmen Evotec, der Autozulieferer Norma und der Arzneimittel-Hersteller Dermapharm Einblick in ihr Zahlenwerk. Der Großküchenausrüster Rational will für das abgelaufene Rekordjahr mit 13,50 Euro je Aktie so viel Dividende wie noch nie zahlen. Mitten in einem schwierigen Konjunkturumfeld legt zudem der Speicherchip-Hersteller Micron Geschäftszahlen vor. Im November hatte der US-Konzern eine Drosselung von Produktion und Investitionen sowie einen Stellenabbau angekündigt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.127,68

Dax-Future

15.344,00

EuroStoxx50

4.164,62

EuroStoxx50-Future

4.124,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.432,08 +0,6 Prozent

Nasdaq

11.768,84 -0,5 Prozent

S&P 500

3.977,53 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.460,23 -0,1 Prozent

Shanghai

3.253,06 +0,1 Prozent

Hang Seng

19.670,20 +0,5 Prozent

