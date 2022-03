Dax zur Eröffnung erneut niedriger erwartet - Ukraine im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten.

Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 14.327 Punkte nachgegeben. "Die Hoffnungen auf weitere Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben sich bislang nicht erfüllt", konstatierte Timo Emden von Emden Research.

Im Fokus der Anleger stehen weiterhin die Lage in der Ukraine und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung. Verdauen müssen Investoren zudem Äußerungen vom Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, der am Vorabend betonte, im Kampf gegen die hochschießende Inflation zügig gegensteuern zu wollen. Bei Bedarf könnte die Fed sogar zu aggressiveren Zinserhöhungen als üblich greifen, sagte Powell am Montag in einer Rede für eine Veranstaltung der Association for Business Economics (NABE). Die Notenbank hatte erst in der vergangenen Woche die Zinswende vollzogen und den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Punkt auf die neue Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben.

Einblick in die Bücher gewährt unter anderem die Bau- und Unterhaltungs-Softwarefirma Nemetschek. Am Abend folgt das Softwarehaus Adobe.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.326,97

Dax-Future

14.329,00

EuroStoxx50

3.881,80

EuroStoxx50-Future

3.791,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.552,99 -0,6 Prozent

Nasdaq

13.838,46 -0,4 Prozent

S&P 500

4.461,18 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.192,02 +1,4 Prozent

Shanghai

3.262,76 +0,3 Prozent

Hang Seng

21.664,79 +2,1 Prozent