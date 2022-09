Dax zur Eröffnung erneut niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten.

Zum Wochenauftakt hatte die Furcht vor einer Rezession in Europa infolge der gestoppten russischen Gaslieferungen hektische Verkäufe an den heimischen Aktienmärkten ausgelöst und den deutschen Leitindex um 2,2 Prozent auf 12.761 Punkte gedrückt.

Anleger treiben weiter die Gaskrise und ihre Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft um. Der russische Energieriese Gazprom hatte vor dem Wochenende mitgeteilt, bis auf weiteres kein Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland und in andere europäische Staaten zu liefern und damit den Gaspreis weiter nach oben getrieben. Zunehmend beschäftigt Börsianer, wie die aktuelle Lage sich auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auswirkt. Weitere Hinweise auf die Konjunkturaussichten erhoffen sich Investoren von den anstehenden Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie.

Zudem verdauen Dax-Anleger die am Vorabend bekanntgegebene neue Index-Zusammensetzung, die zum 19. September greift. Inmitten der Energiekrise kehrt der Energietechnik-Konzern Siemens Energy in die erste deutsche Börsenliga zurück und ersetzt den Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh. Die als Aufsteiger in den Dax gehandelte Commerzbank muss dagegen auf die Rückkehr noch warten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.760,78

Dax-Future

12.740,00

EuroStoxx50

3.490,01

EuroStoxx50-Future

3.481,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

Kein Handel

Nasdaq

Kein Handel

S&P 500

Kein Handel

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.641,51 +0,1 Prozent

Shanghai

3.232,24 +1,0 Prozent

Hang Seng

19.144,85 -0,4 Prozent

