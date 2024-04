Dax zur Eröffnung fester erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax laut Berechnungen von Banken und Brokerhäusern fester starten. Am Freitag war er 1,4 Prozent höher bei 18.161 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem starke Bilanzen großer US-Techkonzerne die Stimmung an den Aktienmärkten aufgehellt hatten. Auch an der Wall Street ging es daher bergauf.

Zum Wochenstart wartet das Statistische Bundesamt mit den Verbraucherpreisdaten für April auf. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Teuerungsrate leicht anzieht - auf 2,3 von 2,2 Prozent im März. Bei den Unternehmen geht es mit der Bilanzsaison weiter. Zum Wochenauftakt legt unter anderem der Diagnostikkonzern Qiagen seine Zahlen für das erste Quartal vor.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien der Deutschen Bank zudem in den Fokus rücken. Dem Geldinstitut droht nun doch eine milliardenschwere Nachzahlung an die ehemaligen Aktionäre der Postbank. Das Oberlandesgericht Köln (OLG) habe am Freitag in einer mündlichen Verhandlung angedeutet, dass den Postbank-Aktionären bei der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank vor 14 Jahren ein höherer Preis zugestanden haben könnte, teilte die größte deutsche Bank mit.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 18.161,01

Dax-Future 18.403,00

EuroStoxx50 5.006,85

EuroStoxx50-Future 4.980,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 38.239,66 +0,4%

Nasdaq 15.927,90 +2,0%

S&P 500 5.099,96 +1,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.113,29 +0,8%

Hang Seng 17.878,13 +1,2%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)