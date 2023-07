Dax zur Eröffnung höher erwartet - BASF im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Eine deutlich rückläufige US-Inflation hatte an den Börsen am Mittwoch die Kurse getrieben.

Der Dax hatte 1,5 Prozent auf 16.023 Punkte gewonnen. An der Wall Street hatten die Indizes ebenfalls zugelegt.

Wie es in Sachen Zinsen hierzulande weitergeht, könnten die von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Protokolle ihrer Zinssitzung von Juni offenbaren. Bei den Konjunkturdaten werden Börsianer vor allem auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise achten, für die Euro-Zone werden Daten zur Industrieproduktion erwartet. Für einen Dämpfer könnten die Exportdaten aus China sorgen. Demnach fielen die Ausfuhren der Volksrepublik im Juni im Jahresvergleich um 12,4 Prozent, der größte Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie.

Unter Druck könnten die Aktien von BASF kommen. Nach Börsenschluss am Mittwoch hatte der Chemiekonzern verkündet, seine Jahresziele zu senken.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.023,00

Dax-Future

16.141,00

EuroStoxx50

4.360,46

EuroStoxx50-Future

4.391,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.347,43 +0,3 Prozent

Nasdaq

13.918,96 +1,2 Prozent

S&P 500

4.472,16 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

32.392,77 +1,4 Prozent

Shanghai

3.229,16 +1,0 Prozent

Hang Seng

19.338,85 +2,5 Prozent

(Bericht von Anika Ross und Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)