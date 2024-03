Dax zur Eröffnung höher erwartet - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag war er mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 17.735 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem er den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch markiert hatte.

Zum Wochenstart ist der Konjunkturkalender weitgehend leer. Im Blick dürften Anleger die Zahlen zur türkischen Inflation behalten. Zahlen legen unter anderem der Konsumgüterkonzern Henkel und die Chemiefirma Evonik vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.735,07

Dax-Future

17.779,00

EuroStoxx50

4.894,86

EuroStoxx50-Future

4.911,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

39.087,38 +0,2 Prozent

Nasdaq

16.274,94 +1,1 Prozent

S&P 500

5.137,08 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

40.072,50 +0,4 Prozent

Shanghai

3.032,75 +0,2 Prozent

Hang Seng

16.563,09 -0,2 Prozent

