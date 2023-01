Dax zur Eröffnung höher erwartet - Covestro im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er 0,2 Prozent höher bei 15.086 Punkten geschlossen.

Zum Wochenstart bleiben Impulse von den US-Börsen aus: Die Wall Street bleibt am Martin Luther King-Tag zu. Bei den deutschen Firmen dürfte Covestro in den Fokus rücken. Abschreibungen und Steuereffekte haben den Kunststoffkonzern im vergangenen Jahr überraschend in die Verlustzone gedrückt, berichtete das Unternehmen nach Börsenschluss am Freitag.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.086,52

Dax-Future

15.203,00

EuroStoxx50

4.150,80

EuroStoxx50-Future

4.174,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.302,61 +0,3 Prozent

Nasdaq

11.079,16 +0,7 Prozent

S&P 500

3.999,09 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

25.822,32 -1,1 Prozent

Shanghai

3.232,09 +1,2 Prozent

Hang Seng

21.670,79 -0,3 Prozent

