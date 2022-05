DAX zur Eröffnung höher erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenanfang hatte eine drastische Konjunkturabkühlung in China die Anleger an Europas Aktienmärkten verschreckt. Der deutsche Leitindex war am Montag um 2,1 Prozent auf 13.381 Zähler und damit auf den niedrigsten Wert seit zwei Monaten gefallen.