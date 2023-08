Dax zur Eröffnung höher erwartet - Geldpolitik im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Mit wenig neuen Erkenntnissen zum Zinspfad der US-Notenbank hatten die Anleger an den europäischen Aktienmarkt die alte Woche mit Vorsicht beendet. Der deutsche Leitindex ging am Freitag mit 15.631 Punkten 0,1 Prozent höher aus dem Handel.

Auch zum Wochenstart dürfte die Debatte an den Finanzmärkten um den Zinskurs der großen Notenbanken anhalten. Termine stehen hingegen nur wenige in den Kalendern. Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am Montag die Daten zum Kreditfluss im Euroraum bekannt. Im Zuge der jüngsten Zinserhöhungsserie hatte die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen zuletzt immer mehr an Schwung verloren. Die EZB möchte mit dem straffen Zinskurs den Kreditfluss und damit auch die Wirtschaft dämpfen, ohne sie jedoch abzuwürgen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.631,82

Dax-Future

15.748,00

EuroStoxx50

4.236,25

EuroStoxx50-Future

4.274,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.346,90 +0,7 Prozent

Nasdaq

13.590,65 +0,9 Prozent

S&P 500

4.405,71 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

32.151,11 +1,7 Prozent

Shanghai

3.118,18 +1,8 Prozent

Hang Seng

18.211,08 +1,4 Prozent

