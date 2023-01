Dax zur Eröffnung höher erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Ein solider US-Arbeitsmarktbericht bei abnehmendem Lohndruck hatte die Anleger zum Wochenschluss aufatmen lassen. Der Dax war am Freitag um 1,2 Prozent auf 14.610 Punkte geklettert.

Zum Wochenauftakt veröffentlicht die Investment-Beratungsfirma Sentix ihr Barometer zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer im Januar im Euroraum. Im Dezember blickten die Investoren so optimistisch auf die Wirtschaft wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Zudem stehen Daten zur deutschen Industrieproduktion an. Die Börsen in Japan bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.610,02

Dax-Future

14.764,00

EuroStoxx50

4.017,83

EuroStoxx50-Future

4.052,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.630,61 +2,1 Prozent

Nasdaq

10.569,29 +2,6 Prozent

S&P 500

3.895,08 +2,3 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.177,05 +0,6 Prozent

Hang Seng

21.349,47 +1,7 Prozent

