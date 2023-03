Dax zur Eröffnung höher erwartet - Lufthansa und VW im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er seine Tagesverluste wettgemacht und war 0,2 Prozent höher bei 15.327 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr nach massiven Verlusten während der Corona-Pandemie wieder einen Gewinn eingeflogen. Zudem tritt der Aufsichtsrat von Volkswagen zusammen. Zum einen muss die Fünf-Jahresplanung zu Investitionen und der Belegung der Werke beschlossen werden. Zum anderen steht einem Insider zufolge die Entscheidung für ein eigenes Produktionswerk für die neue Marke Scout in den USA auf der Tagesordnung. Am Abend entscheidet zudem die Deutsche Börse über die Zusammensetzung der Dax-Indizes. Marktdaten zufolge hat der Rüstungskonzern Rheinmetall Chancen auf einen Einzug in die erste Börsenliga.

Auf dem Konjunkturdaten-Kalender stehen Einkaufsmanagerindizes und Erzeugerpreise aus der Euro-Zone sowie der ISM-Service-Index aus den USA.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.327,64

Dax-Future

15.390,00

EuroStoxx50

4.240,59

EuroStoxx50-Future

4.263,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.003,57 +1,1 Prozent

Nasdaq

11.462,98 +0,7 Prozent

S&P 500

3.981,35 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.927,47 +1,6 Prozent

Shanghai

3.326,30 +0,5 Prozent

Hang Seng

20.640,88 +1,0 Prozent

