Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex den Handel 0,7 Prozent fester bei 13.795 Zählern beendet. Hauptthema der Investoren ist derzeit das Ausmaß und Tempo künftiger Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Im Blick haben die Anleger daher bereits die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung am Mittwoch. Zum Wochenbeginn stehen in den USA kaum relevante Konjunkturdaten auf der Agenda.

Auf der Unternehmensseite öffnen einige wenige Unternehmen ihre Bücher, darunter HelloFresh und Henkel.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.795,85

Dax-Future

13.840,00

EuroStoxx50

3.776,81

EuroStoxx50-Future

3.790,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.761,05 +1,3 Prozent

Nasdaq

13.047,19 +2,1 Prozent

S&P 500

4.280,15 +1,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

28.860,33 +1,1 Prozent

Shanghai

3.281,09 +0,1 Prozent

Hang Seng

20.149,21 -0,1 Prozent

