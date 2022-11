Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch war er kaum verändert bei 14.427 Punkten aus dem Handel gegangen. Die am Abend (MEZ) vorgelegten Protokolle der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank bestätigten weitgehend die Erwartungshaltung der Anleger auf eine langamere Gangart der Fed. Händler setzen nach den jüngsten XXL-Schritten auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Zentralbank im Dezember. Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank ihre Mitschriften der jüngsten Sitzung veröffentlichten.

Im Fokus der Anleger steht zudem der vom Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex für November. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass das Barometer steigt – und zwar von 84,3 auf 85,0 Punkte. Zuletzt hatten sich vor allem die Erwartungen der Unternehmen angesichts von Lieferketten-Problemen und Energiepreis-Anstiegen verdüstert.

Von den amerikanischen Börsen gibt es am Donnerstag keine Impulse. Dort bleiben die Märkte wegen des Feiertages Thanksgiving geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.427,59

Dax-Future

14.471,00

EuroStoxx50

3.946,44

EuroStoxx50-Future

3.951,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.194,06 +0,3 Prozent

Nasdaq

11.285,32 +1,0 Prozent

S&P 500

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.402,78 +1,0 Prozent

Shanghai

3.091,77 -0,2 Prozent

Hang Seng

17.631,18 +0,6 Prozent

