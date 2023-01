Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,7 Prozent im Plus bei 15.058,30 Punkten geschlossen. Die US-Inflation schwächte sich wie erwartet weiter ab, obwohl eine von Investoren erhoffte positive Überraschung in Form eines noch stärkeren Rückgangs ausblieb.

Am Freitag gibt das Statistische Bundesamt bekannt, wie sich das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 entwickelt hat. Die Bundesbank erwartet, dass das BIP um 1,8 Prozent zugelegt hat. 2021 war noch ein Plus von 2,6 Prozent herausgesprungen – trotz Lieferproblemen und der Corona-Pandemie. Die Statistiker werden auch eine erste grobe Schätzzahl angeben, wie die Wirtschaft im letzten Quartal des vorigen Jahres gelaufen ist. Zudem hat China stark zurückgegangene Exportzahlen zum Außenhandel im Dezember vorgelegt.

In den USA startet die Berichtsaison für das vierte Quartal. Am Freitag öffnen vor allem Großbanken wie JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup ihre Bücher. Analysten erwarten sinkende Gewinne - die Institute dürften aus Sorge vor Kreditausfällen und der schwächelnden Konjunktur ihre Risikovorsorge aufstocken.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.058,30

Dax-Future

15.134,00

EuroStoxx50

4.126,68

EuroStoxx50-Future

4.137,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.189,97 +0,6 Prozent

Nasdaq

11.001,11 +0,6 Prozent

S&P 500

3.983,17 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 26.119,52 -1,25 Prozent

Shanghai

3.175,47 +0,4 Prozent

Hang Seng

21.597,41 +0,4 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger und Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)