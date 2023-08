Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch war er 0,2 Prozent tiefer bei 15.891,93 Punkten aus dem Handel gegangen. An der Wall Street ging es leicht bergauf.

Im Fokus stehen am Donnerstag die Protokolle der Juli-Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Investoren erhoffen sich Aufschluss darüber, ob die Euro-Wächter auf ihrer kommenden Sitzung am 14. September die Zinsen erneut straffen werden. Beäugt werden diesbezüglich auch die vom EU-Statistikamt veröffentlichten Preisdaten für August. Von Reuters befragte Experten erwarten einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf 5,1 Prozent von 5,3 Prozent im Juli. Damit wäre die von der Europäischen Zentralbank angepeilte Marke von 2,0 Prozent jedoch noch immer weit weg. Aus den USA stehen unter anderem die Konsumausgaben und der Chicagoer Einkaufsmanager-Index an.

Auf der Unternehmensseite hat die Schweizer Großbank UBS ihren Quartalsabschluss veröffentlicht. Die Notübernahme der Credit Suisse bescherte der Schweizer Großbank im zweiten Quartal einen Rekordgewinn.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.891,93

Dax-Future

15.946,00

EuroStoxx50

4.315,31

EuroStoxx50-Future

4.331,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.890,24 +0,1 Prozent

Nasdaq

14.019,31 +0,5 Prozent

S&P 500

4.514,87 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

32.679,87 +1,1 Prozent

Shanghai

3.120,39 -0,5 Prozent

Hang Seng

18.434,80 -0,3 Prozent

