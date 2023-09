Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er um 0,7 Punkte auf 15.323 Punkte zugelegt, nachdem ein nachlassender Inflationsdruck in Deutschland die Anleger versöhnlicher gestimmt hatte. Auch an der Wall Street ging es bergauf.

Zum Wochenschluss richten sich die Augen der Investoren nun auf die Euro-Zone: das EU-Statistikamt Eurostat legt die vorläufigen Zahlen zur Preisentwicklung im Euroraum im September vor. Experten gehen von einem Rückgang der Inflationsrate auf 4,6 Prozent aus, nach 5,2 Prozent im August.

Bei den Unternehmen dürfte die Commerzbank im Fokus stehen. Die Aktionäre sollen in den nächsten Jahren ein deutlich größeres Stück vom Gewinn bekommen. Die Bank will für die Jahre 2025 bis 2027 mindestens die Hälfte ihres Nettogewinns über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten, wie die Bank am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.323,50

Dax-Future

15.475,00

EuroStoxx50

4.161,56

EuroStoxx50-Future

4.186,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.666,34 +0,4 Prozent

Nasdaq

13.201,28 +0,8 Prozent

S&P 500

4.299,70 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

31.775,91 -0,3 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

17.843,13 +2,7 Prozent

