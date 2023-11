Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent fester bei 15.994 Zählern geschlossen. Zeitweise war der Dax erstmals seit Ende August wieder knapp über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. Die Wall Street war wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen, am Freitag sind die Handelszeiten an den US-Börsen verkürzt.

In den Fokus dürften zum Wochenschluss Konjunkturdaten rücken. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht seinen Index zum Geschäftsklima im November, das sich aus Expertensicht weiter aufgehellt haben sollte. Ökonomen erwarten einen Anstieg auf 87,5 Zähler von 86,9 Punkten im Vormonat.

Zudem legt das Statistische Bundesamt Detailergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal vor. Vorläufigen Daten zufolge war das BIP im Sommer um 0,1 Prozent geschrumpft. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch geringfügig gewachsen, nachdem sie zu Jahresbeginn stagniert hatte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.994,73

Dax-Future

16.038,00

EuroStoxx50

4.361,32

EuroStoxx50-Future

4.368,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

Kein Handel

Nasdaq

Kein Handel

S&P 500

Kein Handel

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

33.643,27 +0,6 Prozent

Shanghai

3.039,01 -0,8 Prozent

Hang Seng

17.653,74 -1,4 Prozent

(Bericht von: Daniela Pegna. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)