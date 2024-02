Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent fester bei 16.963,83 Punkten geschlossen. Starke Konzernzahlen reichten nicht aus, um den deutschen Leitindex über die 17.000-Punkte-Marke zu hieven. Auf die Stimmung drückten unter anderem neue Deflationssorgen und eine drohende Konjunkturabkühlung in China. Auch die Wall Street ging nur knapp im Plus aus dem Handel.

Im Mittelpunkt am Freitag steht die Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz wird in Washington im Vorfeld der US-Präsidentenwahl im November US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus treffen. Außerdem stimmen die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union über den Kompromiss für ein Lieferkettengesetz ab. Im Blick stehen auch C02-Flottengrenzwerte für Lkw und Busse bis 2040, die die Autobauer beeinflussen könnte. 90 Prozent der neuen Fahrzeuge müssen demnach emissionsfrei sein.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.963,83

Dax-Future

17.023,00

EuroStoxx50

4.710,78

EuroStoxx50-Future

4.716,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.726,33 +0,1 Prozent

Nasdaq

15.793,72 +0,2 Prozent

S&P 500

4.997,91 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

36.959,87 +0,3 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

15.746,58 -0,8 Prozent

