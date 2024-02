Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenanfang hatten Dax-Anleger zeitweise an die jüngste Rekordjagd angeknüpft und den deutschen Leitindex auf ein frisches Allzeithoch von 17.460,53 Zählern getrieben. Aus dem Handel ging er kaum verändert bei 17.423,23 Punkten. Die Wall Street schloss mit leichten Verlusten. Mit Spannung warten Investoren nun vor allem auf die in der zweiten Wochenhälfte anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA und dem Euro-Raum, um Hinweise auf den Startschuss für erste Zinssenkungen zu erhalten.

Auf der Konjunkturseite legen die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) im Tagesverlauf das Konsumbarometer für März vor. Von Reuters befragte Experten erwarten einen leichten Anstieg. Krisen und Kriege sowie eine anhaltend hohe Inflation verunsicherten die Verbraucher allerdings und trüben die Stimmung.

Zudem stehen weitere Bilanzen an. Unter die Lupe nehmen Anleger vor allem die Quartalszahlen der Münchener Rück. Der weltgrößte Rückversicherer kündigte bereits am Vorabend an, die Dividende deutlich anzuheben und weitere 1,5 Milliarden Euro über einen Aktienrückkauf an die Aktionäre auszuschütten. Einblick in die Bücher gewähren unter anderem auch der bayerische Telekom-Ausrüster Adtran Networks, Sportartikelhersteller Puma sowie der schwäbische Maschinen- und Anlagenbauer Dürr.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.423,23

Dax-Future

17.433,00

EuroStoxx50

4.864,29

EuroStoxx50-Future

4.863,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

39.069,23 -0,2 Prozent

Nasdaq

15.976,25 -0,1 Prozent

S&P 500

5.069,53 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

39.222,04 +0,0 Prozent

Shanghai

2.998,41 +0,7 Prozent

Hang Seng

16.640,99 +0,0 Prozent

