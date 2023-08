Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - China im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert in den Handel starten.

Am Freitag hatte er 0,7 Prozent tiefer bei 15.574 Punkten geschlossen. Probleme bei den chinesischen Immobilienriesen Evergrande und Country Garden hatten zuletzt ein Zittern um den Zustand der Wirtschaft der Volksrepublik ausgelöst.

Zum Wochenstart steht die Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank daher im Fokus der Börsen. Die People's Bank of China senkte den Zinssatz für einjährige Kredite um zehn Basispunkte, ließ den Zinssatz für fünfjährige Kredite jedoch unverändert. Dies überraschte die Analysten, die mit einer Senkung um jeweils 15 Basispunkte gerechnet hatten.

Ansonsten ist der Terminkalender weitgehend leer. Aus Deutschland werden lediglich die Erzeugerpreise für Juli erwartet. Mit großer Spannung blicken Investoren an den Finanzmärkten ab Donnerstag auf das Notenbankentreffen in Jackson Hole. Bei dem von einem regionalen Ableger der US-Notenbank ausgerichteten dreitägigen Symposium am Fuße der Rocky Mountains werden Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs auf beiden Seiten des Atlantiks erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.574,26

Dax-Future

15.621,00

EuroStoxx50

4.212,95

EuroStoxx50-Future

4.228,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.500,66 +0,1 Prozent

Nasdaq

13.290,78 -0,2 Prozent

S&P 500

4.369,71 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

31.634,57 +0,6 Prozent

Shanghai

3.120,18 -0,4 Prozent

Hang Seng

17.703,08 -1,4 Prozent

(Bericht von Anika Ross und Zuzanna Szymanska; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)