Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Freitag hatte er 0,3 Prozent höher bei 14.529,39 Punkten geschlossen.

Bei den Konjunkturdaten stehen vor allem Einkaufsmanagerindizes auf dem Terminkalender. Der S&P-Index für Deutschland und die Euro-Zone sollte Experten zufolge stabil bleiben. Für den ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA gehen sie dagegen von einem Rückgang auf 53,1 Punkte von 54,4 Zähler im Vormonat aus. Jenseits des Atlantiks erwarten Investoren auch die Aufträge in der Industrie, die laut Prognosen mit Plus 0,7 Prozent deutlich über dem Vormonatsniveau von 0,3 Prozent liegen sollten.

Zudem überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung des Dax und weiterer Auswahlindizes. Die Veränderungen werden am Montag nach Börsenschluss bekanntgegeben.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.529,39

Dax-Future

14.535,00

EuroStoxx50

3.977,90

EuroStoxx50-Future

3.979,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.429,88 +0,1 Prozent

Nasdaq

11.461,50 -0,2 Prozent

S&P 500

4.071,70 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.820,40 +0,2 Prozent

Shanghai

3.202,29 +1,5 Prozent

Hang Seng

19.307,49 +3,4 Prozent

