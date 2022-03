Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Zuletzt waren die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe von russischer Seite aus gedämpft worden. Der Dax war am Donnerstag 0,4 Prozent tiefer bei 14.388 Punkten aus dem Handel gegangen. An der Wall Street ging es erneut bergauf.